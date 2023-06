JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Quartalszahlen von 188 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer Reihe hervorragender Quartale habe die Dynamik im dritten Geschäftsquartal etwas nachgelassen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies sei auf eine unerwartet starke Normalisierung im Bereich Digital Industries und die Auswirkungen der von Siemens Energy angekündigten Herausforderungen zurückzuführen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen aktualisierten Prognosen und der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images