NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich einer Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Der Finanzchef habe für den Bereich Digital Industries (DI) die Erwartungen an das zweite Geschäftsquartal gedämpft, schrieb Analyst Andrew Wilson am Dienstagmittag. Grund sei eine langsamere Geschäftsbelebung in China. Wilson sieht trotz der Bestätigung der Jahresziele nun klare Risiken für die Umsatzprognose für DI. Die Anleger dürften nun eine Senkung einkalkulieren./ag/bek

