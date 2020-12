NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify vor dem Kapitalmarkttag an diesem Mittwochnachmittag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die neuen Jahresziele des Lichtkonzerns implizierten ein schwaches viertes Quartal, während die Ziele bis 2023 für ihn herausfordernd aussähen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie entsprächen zugleich aber dem, was Analysten im Schnitt erwarteten./ck/mis