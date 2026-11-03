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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

08:46 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
62,85 EUR 3,85 EUR 6,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,00 €		 Abst. Kursziel*:
116,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,84%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

08:46 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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