NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic angesichts von Gerüchten über ein Aus der Übernahme durch Globalwafers auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer ersten Reaktion am Mittwoch auf einen Bericht aus informierten Kreisen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Deutschland die Übernahme verhindern wolle. Er sehe wegen eines Aktienüberhangs daher ein kurzfristiges Abwärtsrisiko, da etwa 16 Prozent der Aktien im Besitz des Bieters seien und etwa 20 Prozent im Besitz von Arbitrageuren. Insgesamt aber sei die Aktie solide gestützt durch günstige Fundamentaldaten der Branche: eine weiter starke Nachfrage nach Chips und höhere Waferpreise aufgrund von Kapazitätsengpässen./ck/tih