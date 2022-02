NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach der gescheiterten Übernahme durch Globalwafers auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die bereits bei Globalwafers liegenden Siltronic-Aktien seien nun ein Aktienüberhang, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das und die bei Arbitrageuren liegenden Siltronic-Aktien könnten kurzfristig für Kursschwankungen sorgen. Die fundamentale Lage in der Wafer- und Halbleiterindustrie wirke aber weiter unterstützend./bek/ajx