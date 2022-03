NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 160 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick für den Halbleiterausrüster gestalte sich weiterhin robust, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch für die kommenden Jahre habe Siltronic auf einer Konferenz robustes Wachstum in Aussicht gestellt. Die Aktie sei unterbewertet./mf/eas