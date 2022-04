NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Wafer-Nachfrage entwickele sich solide, schrieb Analyst Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Seiner Einschätzung nach sind die Konsenserwartungen an das erste Quartal zu niedrig, er rechnet mit einem starken Jahresauftakt./tih/he