NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen und einer Anhebung des Umsatzausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Halbleiter-Wafer-Hersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe sich am Nachfrageausblick nichts geändert. Die Kunden bestellten weiterhin reichlich./mis/ajx