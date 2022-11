QIX aktuell

Mit Blick auf die Zwischenwahlen in den USA legt der QIX Deutschland am Dienstag um 1,3 % auf aktuell 13.225 Punkte zu. Henkel erhöht aufgrund starker Q3-Klebstoffgeschäfte zum 3ten Mal in Folge für dieses Jahr die Umsatzaussichten und bekräftigt die EBIT-Ziele von 10 bis 11 %. Europäische Investitionsbank will mit Kreditzusage an Siltronic vor allem auch die Halbleiterindustrie der EU stärken.