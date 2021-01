NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Aufstockung der Übernahmeofferte durch Globalwafers. Der Experte geht dennoch weiter davon aus, dass die Offerte der Taiwaner Akzeptanzprobleme haben wird./ag/gl