NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Mit der Mindestannahmeschwelle sei der erste Meilenstein im Zusammenschluss mit dem Chip-Zulieferer Globalwafers erreicht, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Finalisiert werden dürfte er in der zweiten Jahreshälfte./ag/tih