Siltronic Aktie
Marktkap. 1,7 Mrd. EUR
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Er wolle den am 12. März veröffentlichten Jahreszahlen mit einigen negativen Faktoren sowie dem schon im Februar gegebenen, enttäuschenden Ausblick einige positive Aspekte gegenüberstellen, schrieb Gustav Froberg in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Die Jahresziele des Chipzulieferers seien teilweise der schwachen Nachfrage nach Wafern mit Durchmessern unter 300 mm geschuldet, wogegen der Umsatz im 300-mm-Bereich robuster zu sein scheine. Für einen wieder steigenden Aktienkurs sei aber sowohl eine stärkere Belebung der Nachfrage nach 200-mm-Wafern als auch eine anhaltende Dynamik im 300-mm-Bereich notwendig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Hold
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
59,45 €
|Abst. Kursziel*:
-4,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
59,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,44%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
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