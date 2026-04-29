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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siltronic Hold

09:31 Uhr
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 57 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Waferhersteller sei nicht gerade stark, aber immerhin erwartungsgemäß ins Jahr gestartet, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend in seinem Resümee zum Bericht. Die Aussichten seien noch nicht gut genug, um von einer nachhaltigen Erholung auszugehen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Hold

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,00 €		 Abst. Kursziel*:
-13,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,00%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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