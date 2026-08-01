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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siltronic Hold

11:31 Uhr
Siltronic Hold
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
78,00 EUR 1,25 EUR 1,63%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siltronic von 66 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Investment-Story spreche derzeit für den Waferhersteller, allerdings nicht die Bewertung der Aktie, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngst vorgelegten Quartalszahlen schrieb er, die Ertragslage scheine an einem entscheidenden Wendepunkt zu stehen. Die boomende Nachfrage nach Servern kurbele den Bedarf an 300-mm-Wafern an, während die Nachfrage nach 200-mm-Wafern ihren Tiefpunkt offenbar bereits durchschritten habe./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Hold

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,10 €		 Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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