Aktie in diesem Artikel Siltronic AG 112,80 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Siltronic AG 112,80 EUR -1,23% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die Uhr ticke für eine Übernahme des Wafer-Herstellewrs durch Globalwafers, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ende des Monats laufe die Frist ab und die notwendige Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums stehe noch aus. Mit einem neuerlichen Übernahmeversuch zu einem späteren Zeitpunkt sei nicht zu rechnen. Globalwafers dürfte wohl eher seinen Anteil an Siltronic verkaufen und anderswo Wachstum suchen./bek/edh

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 20:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.