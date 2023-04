Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Schwäche in den Endmärkten des Waferherstellers beginne sich zu zeigen, schrieb Analyst Jonah Emerson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem sequentiellen Umsatzrückgang um 15 Prozent. Das operative Ergebnis dürfte um 23 Prozent gesunken sein./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 08:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 08:14 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

