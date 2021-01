HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Stammaktien von Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Trotz Fortschritten bei den Corona-Impfungen schienen die Reiseaktivitäten seit Jahresbeginn verhalten zu bleiben, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend erwartet er für das erste Quartal deutlich rückläufige Buchungszahlen bei dem Autovermieter. Dies sei aber eine vorübergehende Belastung und so könnten Kursschwächen durch vorerst negative Nachrichten als Kaufgelegenheit genutzt werden. Denn traditionell erwirtschafte Sixt im saisonal starken dritten Quartal rund die Hälfte des operativen Jahresergebnisses (Ebit)./gl/tih