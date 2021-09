HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Sixt angesichts des erneuten Streikaufrufs durch die Lokführer-Gewerkschaft GDL auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die andauernden Ausstände im Bahnverkehr in Deutschland sollten sich positiv auf die Geschäfte des Autovermieters auswirken, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/nas