Trading Idee

Die Aktien von Sixt SE befinden sich in einem jungen Aufwärtstrend und haben in den Vortagen eine erste Korrektur durchgeführt. Dabei wurde am heutigen Dienstag ein bisheriges Verlaufstief bei 102,70 Euro erreicht. In der Folge zogen die Papiere wieder deutlich hoch. Folgt nun ein weiterer Anstieg bis 112,00 Euro?