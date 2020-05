NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Falls der Autovermieter Hertz einen Antrag auf Insolvenz stellen sollte, dürften die Wettbewerber Sixt und Avis zu den Profiteuren zählen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hesse hob bei Sixt die starke Bilanz, die robusten Margen und das erhebliche Potenziale in Schlüsselmärkten wie Europa und den USA hervor./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 09:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 09:27 / ET



