NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit der Übernahme von zehn Flughafen-Autoverleihstationen erweitere Sixt sein Standbein in den USA merklich, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt sei äußerst positiv und das mittelfristige Umsatzziel werde möglicherweise früher erreicht./mf/mis