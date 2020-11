NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukunft werde für den Autovermieter wieder rosiger, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem soliden dritten Quartal sei das Gesamtjahr besser planbar geworden. Das Kursziel erhöhte der Experte nun wegen der Aussicht auf einen Impfstoff in der Corona-Krise./tih/bek