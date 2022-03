NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Wie vom Markt erwartet zeugten die Resultate des Autovermieters von starkem Wachstum, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Zusammenspiel von hoher Nachfrage und anhaltender Fahrzeugknappheit habe die Entwicklung angetrieben./la/mis