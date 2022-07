NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Autovermieters habe dessen Position als bester Mobilitätsanbieter unterstrichen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstagabend. Es seien wesentliche taktische Aspekte und die langfristige Unternehmensstrategie klar dargestellt worden./ck/stw