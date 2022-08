NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stämme nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse nannte diese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion stark. Umsatz und Gewinn hätten die Markterwartungen jeweils um sieben Prozent übertroffen. Auch zu den Jahreszielen habe sich der Autovermieter optimistischer geäußert./bek/la