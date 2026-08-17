DAX 26.339 -0,4%ESt50 6.530 -0,1%MSCI World 5.000 -0,2%Top 10 Crypto 8,2810 +1,9%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.528 -0,2%Euro 1,1572 -0,1%Öl 91,46 +0,7%Gold 4.398 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Waffenruhe endet: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- Chip-Aktien im Höhenflug -- Alphabet im Fokus
Top News
Shein-Aktie: Vor IPO in Hongkong drücken Zölle auf Wachstum und Gewinn Shein-Aktie: Vor IPO in Hongkong drücken Zölle auf Wachstum und Gewinn
JPMorgan sieht S&P-500-Ziel bei 8.000 Punkten: Wie KI-Investitionen US-Aktien antreiben könnten JPMorgan sieht S&P-500-Ziel bei 8.000 Punkten: Wie KI-Investitionen US-Aktien antreiben könnten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
74,30 EUR +2,70 EUR +3,77 %
STU
finanzen.net zero
Sixt jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Buy

08:01 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
74,30 EUR 2,70 EUR 3,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Stammaktien von Sixt von 83 auf 91 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Angesichts der schwachen Konsumstimmung möge das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung sprechen, die Aussichten sprächen aber für die Münchner, schrieb Yasmin Steilen am Montagnachmittag. Sie geht von einem starken Sommer-Reisegeschäft in Europa aus und sieht einen fokussierten Ansatz bezüglich der Restwert-Risiken in Nordamerika. Zudem gebe es die klare Bereitschaft zur besseren Kommunikation mit den Anlegern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,65 €		 Abst. Kursziel*:
27,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,48%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

08:01 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt Buy UBS AG
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 91 Euro
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Sixt SE St mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Sixt-Aktie zieht an: Quartalszahlen schlagen Erwartungen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt stärker zu als gedacht - Aktie obenauf
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, buy
EQS Group EQS-News: 20th consecutive record quarter: SIXT increases H1 revenue by a currency-adjusted 11.3% to over two billion euros
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT places EUR 500 million bond – order book more than three times oversubscribed
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: SIXT with a strong start to the year: Revenue rises to EUR 929 million – earnings significantly exceed prior year
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.