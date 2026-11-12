Sixt Aktie
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Marktkap. 3,29 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
AI Analyse
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag als grundsolide, auch wegen des leicht erhöhten Ausblicks. Der Autovermieter profitiere in seinem Netzwerk von seiner guten Markenwahrnehmung bei Nordamerikanern, die nach Europa reisen. In den USA verfüge Sixt über Wachstumspotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,26%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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