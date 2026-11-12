DAX 26.806 +0,1%ESt50 6.406 +0,1%MSCI World 4.869 +0,0%Top 10 Crypto 9,1015 -1,6%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.645 -2,9%Euro 1,1054 +0,0%Öl 95,50 -0,3%Gold 3.895 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
72,65 EUR -2,75 EUR -3,65 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 3,29 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Buy

10:31 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
72,65 EUR -2,75 EUR -3,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen bezeichnete das dritte Quartal am Donnerstag als grundsolide, auch wegen des leicht erhöhten Ausblicks. Der Autovermieter profitiere in seinem Netzwerk von seiner guten Markenwahrnehmung bei Nordamerikanern, die nach Europa reisen. In den USA verfüge Sixt über Wachstumspotenzial./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,26%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

10:31 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

StockXperts Sixt: Volle Fahrt auf schwieriger Strecke Sixt: Volle Fahrt auf schwieriger Strecke
Finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt
Finanzen.net SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus
dpa-afx Sixt-Aktie steigt nach starken Quartalszahlen und höherer Umsatzprognose
dpa-afx ROUNDUP: Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Aktie zieht an
EQS Group EQS-News: 21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an
Finanzen.net Sixt SE St-Aktie: Experten empfehlen Sixt SE St im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt am Mittag zurück
Finanzen.net Analysten sehen für Sixt SE St-Aktie Luft nach oben
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.