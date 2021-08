NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoverleihers habe den vorläufigen Zahlen entsprochen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Mobilitätseinschränkungen hätten sich im ersten Halbjahr massiv ausgewirkt./mf/ck