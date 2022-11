NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Autovermieter habe einen starken Bericht zum dritten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhaltend hohe Preise hätten angetrieben./ajx/gl