Sixt Aktie
Marktkap. 2,95 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt vor Jahreszahlen von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld befinde sich der Autovermieter in einer soliden Position, schrieb Yasmin Steilen am Montagabend. Für die Jahre 2026 und 2027 reduzierte sie aber ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sixt Hold
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,50 €
|Abst. Kursziel*:
22,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
