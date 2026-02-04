DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Sixt Aktie

67,40 EUR -0,40 EUR -0,59 %
STU
Marktkap. 2,95 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Hold

11:56 Uhr
Sixt SE St Hold
Sixt SE St.
67,40 EUR -0,40 EUR -0,59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt vor Jahreszahlen von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld befinde sich der Autovermieter in einer soliden Position, schrieb Yasmin Steilen am Montagabend. Für die Jahre 2026 und 2027 reduzierte sie aber ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,50 €		 Abst. Kursziel*:
22,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

11:56 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Sixt Buy Warburg Research
13.01.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

