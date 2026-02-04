Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Hold

11:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt vor Jahreszahlen von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld befinde sich der Autovermieter in einer soliden Position, schrieb Yasmin Steilen am Montagabend. Für die Jahre 2026 und 2027 reduzierte sie aber ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

