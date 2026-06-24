Sixt Aktie
Marktkap. 2,97 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Yasmin Steilen sieht eine solide Position des Autovermieters in einem schwierigen Umfeld, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Hold
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,75 €
|Abst. Kursziel*:
22,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
67,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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