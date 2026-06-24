DAX 24.995 +1,0%ESt50 6.268 +0,9%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 7,6800 +0,5%Nas 25.359 -0,5%Bitcoin 52.838 +0,5%Euro 1,1380 +0,1%Öl 73,88 -1,3%Gold 4.025 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX vor Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss -- SoftBank, Bayer, VW, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Darum zeigt sich der Euro zum US-Dollar kaum verändert Darum zeigt sich der Euro zum US-Dollar kaum verändert
Unter Trump gewann dieser S&P-500-ETF 13 Prozent in sechs Wochen, doch Goldman Sachs warnt vor dem, was jetzt kommt Unter Trump gewann dieser S&P-500-ETF 13 Prozent in sechs Wochen, doch Goldman Sachs warnt vor dem, was jetzt kommt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
67,05 EUR -0,25 EUR -0,37 %
STU
finanzen.net zero
Sixt jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,97 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sixt SE St Hold

08:01 Uhr
Sixt SE St Hold
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
67,05 EUR -0,25 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Analystin Yasmin Steilen sieht eine solide Position des Autovermieters in einem schwierigen Umfeld, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Hold

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,75 €		 Abst. Kursziel*:
22,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
67,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

08:01 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Sixt Kaufen DZ BANK
14.05.26 Sixt Buy UBS AG
14.05.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt mit Verlusten
finanzen.net XETRA-Handel SDAX zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück
finanzen.net SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX
TraderFox Stocks in Action: Aixtron, BMW, Auto1 Group, Sixt, PVA Tepla
EQS Group EQS-News: SIXT with a strong start to the year: Revenue rises to EUR 929 million – earnings significantly exceed prior year
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-News: SIXT achieves record year 2025: Currency adjusted revenue increased by around 9% to EUR 4.3 billion – profit rises by almost 20%
EQS Group EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen