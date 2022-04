MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 148,70 Euro belassen. Der Autovermieter habe einen guten Start in das Jahr hinter sich, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie schon im vergangenen Jahr habe das Unternehmen von den hohen Preisen einerseits und reduzierten Kosten andererseits profitiert. Zudem mache Sixt Fortschritte bei der Digitalisierung des Geschäfts./bek/eas