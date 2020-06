Aktie in diesem Artikel Slack 28,70 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Slack von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 30 US-Dollar belassen. Zwar habe der Anbieter virtueller Kommunikation durch den Trend zur Arbeit in den eigenen vier Wänden kurzfristig Rückenwind, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Durch das Konkurrenzprodukt Teams von Microsoft drohe aber erhebliche Konkurrenz. Die Bewertung der Aktie eröffne die Möglichkeit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / 04:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.