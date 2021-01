FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SLM Solutions anlässlich eines Wechsels an der Führungsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der Vorstandschef Meddah Hadjar "aus persönlichen Gründen" Ende Januar zurücktritt, obwohl sein vertrag noch rund 14 Monate weiter gelaufen wäre, komme überraschend, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag