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ISIN DE000A0DJ6J9

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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

16:36 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
63,05 EUR 5,25 EUR 9,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern ? darunter auch SMA Solar ? erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,35 €		 Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

16:36 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SMA Solar Halten DZ BANK
14.05.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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