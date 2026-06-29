SMA Solar Aktie
Marktkap. 1,87 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern ? darunter auch SMA Solar ? erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,35 €
|Abst. Kursziel*:
15,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|16:36
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:36
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:36
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG