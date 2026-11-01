SMA Solar Aktie
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Marktkap. 1,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
AI Analyse
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte den präzisierten Ausblick und die starken Barmittel./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
86,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,49%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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