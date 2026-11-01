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Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:46 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte den präzisierten Ausblick und die starken Barmittel./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
86,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,49%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

08:46 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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