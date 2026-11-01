Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte den präzisierten Ausblick und die starken Barmittel./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar