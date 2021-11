NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung von guten Ergebnissen des Solarunternehmens angesichts des aktuell schwierigen Umfelds und lobte die Belebung des Auftragseingangs./edh/mis