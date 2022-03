NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Umsatz sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Solartechnikherstellers habe jedoch ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf 2022./edh/he