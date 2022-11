NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Umsatz und das Ergebnis würden wie erwartet von der Knappheit an Komponenten gebremst, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gleichzeitig habe der Hersteller von Solaranlagen einen rekordhohen Auftragseingang gemeldet./bek/ngu