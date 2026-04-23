HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 36 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fotovoltaikkonzern dürfte Mitte Mai übe rein solides erstes Quartal berichten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Auftragseingangs im Bereich Large Scale & Project Solutions (LS&PS). Der Bereich Home & Business Solutions (HBS) sollte kurzfristig vom Iran-Krieg und dem Potenzial für höhere Energiepreise profitieren - auf längere Sicht halte hier aber der Gegenwind durch die Änderung des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes und das weiter wettbewerbsintensive Umfeld an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,50 €
|Abst. Kursziel*:
-21,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,31%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
