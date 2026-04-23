DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Holcim-Aktie schwächelt: Weniger Umsatz und Gewinn im ersten Quartal
VINCI-Aktie in Rot: Umsatzstagnation zum Jahresstart
SMA Solar Aktie

Marktkap. 1,67 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SMA Solar Hold

11:16 Uhr
SMA Solar Hold
SMA Solar AG
52,10 EUR 3,08 EUR 6,28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 36 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fotovoltaikkonzern dürfte Mitte Mai übe rein solides erstes Quartal berichten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einem weiteren deutlichen Anstieg des Auftragseingangs im Bereich Large Scale & Project Solutions (LS&PS). Der Bereich Home & Business Solutions (HBS) sollte kurzfristig vom Iran-Krieg und dem Potenzial für höhere Energiepreise profitieren - auf längere Sicht halte hier aber der Gegenwind durch die Änderung des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes und das weiter wettbewerbsintensive Umfeld an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,50 €		 Abst. Kursziel*:
-21,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,31%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

11:16 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
26.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
