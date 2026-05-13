SMA Solar Aktie
Marktkap. 2,09 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen sei insbesondere im Geschäft mit größeren Projekten weiterhin stark, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,85 €
|Abst. Kursziel*:
-10,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,68%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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