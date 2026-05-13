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Marktkap. 2,09 Mrd. EUR

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WKN A0DJ6J

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ISIN DE000A0DJ6J9

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Symbol SMTGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SMA Solar Hold

08:01 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar nach Quartalszahlen von 41 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Wechselrichtern und Energiemanagement-Lösungen sei insbesondere im Geschäft mit größeren Projekten weiterhin stark, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 20:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,85 €		 Abst. Kursziel*:
-10,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,68%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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