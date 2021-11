Aktie in diesem Artikel SMA Solar AG 43,00 EUR

-2,18% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen SMA Solar AG 43,00 EUR -2,18% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 46 Euro belassen. Der Solartechnikhersteller sei auch 2022 noch Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei zwar solide gewesen und die Auftragslage habe sich gut entwickelt, er warte aber lieber auf weitere Beweise für eine nachhaltige Margenverbesserung. Er verwies dabei auch auf einen vorsichtigen Ausblick des Managements auf das Jahr 2022 wegen Engpässen auf der Lieferseite./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.