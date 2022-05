NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Solartechnikkonzern habe beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, bei den Gewinnkennziffern Ebit und EPS aber positiv überrascht, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Weiterhin treibe das Segment Home Solutions die Erträge./la/gl