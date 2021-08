LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Societe Generale (SocGen) nach Quartalszahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 19,60 auf 23,00 Euro angehoben. Die starke Ertragsdynamik der französischen Bank rechtfertige die bisherige Anlageempfehlung nicht mehr, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis in den Jahren bis 2025 deutlich an. Anders als die Wettbewerber dürften die Franzosen aber die Gewinnausschüttungsquote mittelfristig nicht erhöhen./gl/bek