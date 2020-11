FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französische Großbank habe ein in vielfacher Hinsicht schlechtes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Jahresviertel könnte aber den Tiefpunkt dieser Entwicklung markiert haben./edh/bek