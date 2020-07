NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Societe Generale von 24,60 auf 17,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Situation bei der französischen Bank dürfte sich zunächst noch verschärfen, bevor es wieder besser werde, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die harte Kernkapitalquote CET 1 dürfte sich im zweiten Halbjahr rückläufig entwickeln./mf/tih