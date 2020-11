ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Zahlen der Großbank zum zweiten Quartal seien zwar schlecht ausgefallen, doch sie sehe einige Hinweise in Richtung Kostenkontrolle, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/jha/