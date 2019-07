NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Societe Generale von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 28 Euro angehoben. Zudem verlieh Analyst Kian Abouhossein den Papieren der Franzosen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "Top Pick"-Status. Die Aktien seien sowohl dem europäischen Bankenindex als auch den Anteilsscheinen der heimischen Wettbewerber in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich hinterher gehinkt und inzwischen sehr günstig bewertet. Die SocGen könne die Bedenken des Marktes ganz einfach ausräumen und durch Optimierungsmaßnahmen wie eine neue Dividendenpolitik und beschleunigte Verkäufe von Unternehmensteilen eine Neubewertung auslösen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 20:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.