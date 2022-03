NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auch bei einer hohen Vorsorge für die Risiken in Russland infolge des Ukraine-Krieges sei die Dividende der französischen Bank für 2021 nicht gefährdet, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Ausschüttungen für 2022 gebe es aber durchaus Risiken./mis/la